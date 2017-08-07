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Аваков прохолоджується на елітному швейцарському курорті

17:12, сьогодні 6160 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / "Цензор.НЕТ"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков є відомим поціновувачем краси, відтак він вирішив не витрачати марно час в Україні та завітав на популярний швейцарський курорт Бад-Рагац .

Про це свідчить його Instagram-сторінка, де він і опублікував світлину фрагменту місцевого замку.

Крім того, під його логіном вказано місцерозташування – Бад-Рагац, Швейцарія.

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Из серии 'Замки' .. ? (с) 2017

Допис, поширений Arsen Avakov (@arsenik78)

До слова, цей швейцарський курорт розташовується неподалік Цюріха на висоті 1 тисяча метрів над рівнем моря та славиться своїм лікувальним термальним джерелом. Додамо, що у цій общині працює не один елітний відпочинковий комплекс, а проживання у 5-зірковому готелі вартує щонайменше 15 тисяч гривень за добу (двомісний номер).

Ролик про Бад-Рагац

До слова, Аваков також встиг побувати в Німеччині, де відвідав відомі на весь світ німецькі замки Нойшванштайн і Хоеншвангау: перший побудували на замовлення Людвіга II, короля Баварії, а другий звів король Максиміліан II Баварський.

Замок. Не мой :) (С) 2017

Допис, поширений Arsen Avakov (@arsenik78)

Зауважимо, що в Instagram-акаунті Авакова фактично немає офіційних дописів, як він це робить у своїх Facebook і Twitter, натомість тут публікуються здебільшого як урбаністичні, так і природні красоти.

Свого часу свій Instagram міністр рекламував і у своєму Facebook.

"До речі, запрошую – для любителів – у фото-штрихи миттєвостей", – підкреслював політик.

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Востаннє Аваков відзначився в Україні ще 4 серпня на святкуванні Дня національної поліції. Під час урочистої церемонії в Києві очільник МВС вручив поліцейський жетон хворому на лейкемію 4-річному Глібу, а президент Петро Порошенко дозволив реалізувати "ще одну мрію хлопчика" та долучитися до патрулювання київських вулиць на цьому поліцейському мотоциклі.

Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Швейцарія відпочинок
Джерело: 24 Канал
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