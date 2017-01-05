Авто для обраних: українські депутати пересядуть на транспорт майбутнього

Економія, економія і ще раз економія. Озброївшись таким гаслом, представники регламентного комітету Верховної Ради України лобіюють оновлення парламентського автопарку.

У наступні декілька років з метою економії бюджетних коштів у ВР планують закупити близько ста надсучасних електрокарів Nissan Leaf на загальну суму 81,5 млн грн. Автівки будуть закуповувати у три етапи, перший з яких стартує у 2018 році. У перші два роки планується придбати 10 машин, а в 2020-2021 роках – 27. Решта електромобілів опиняться в парламентському гаражі лише після 2022-го. Старі автомобілі Верховної Ради продадуть "з молотка".

Як повідомив на запит сайту "24" перший заступник керівника Апарату ВР – керуючий справами Петро Боднар – наразі на балансі парламентської автобази перебуває 172 одиниці транспортних засобів. У своїй відповіді нашому виданню чиновник вказав марки і кількість авто.

ДОВІДКА "24"

Легкові автомобілі (кількість одиниць):

Мерседес Бенц – 5

Тойота Ленд Крузер – 3

Тойота Камрі – 61

Фольксваген – 1

Опель Омега – 26

Шкода Октавія – 36

Опель Комбо – 1

ГАЗ 3110 – 1

Автобуси:

Мерседес Бенц – 6

ЛАЗ – 5

Богдан – 3

Фольксваген – 9

Шевроле Спорт – 1

Вантажні та спеціальні автомобілі:

Камаз – 2

Фольксваген – 4

Опель Комбо – 1

ЗІЛ 130 – 3

ММЗ 4502 – 1

Пежо Боксер – 1

Трактор Т-25 – 1

Трактор Борекс – 1

Варто окремо зауважити, що в період з січня по червень 2016-го ринок електромобілів в Україні суттєво зріс. Якщо за перші півроку у 2015-му в нашій державі було продано лише 72 нових електрокари, то за аналогічний період поточного року – 192. Один електромобіль Nissan Leaf коштує в середньому $30 тисяч, а електрокар бувший у використанні – 12. Втім у парламенті планують закуповувати виключно новенькі автівки.

Щорічно на парламентський автопарк витрачають 50 млн грн. Більш як третина цієї суми йде на паливо-мастильні матеріали. Техобслуговування також влітає в копієчку, оскільки середній вік авто становить 13 років.

У регламентному комітеті ВР переконані: заміна старих автівок дозволить зекономити чимало коштів платників податків, однак хоча б приблизні суми в парламенті поки що назвати не можуть. Здавалося, ініціативу по переходу на електрокари можна підтримати обома руками "за". По-перше, ці автівки не лише дешевші в експлуатації, а й екологічні. По-друге, заміна автівок унеможливить усілякі махінації з боку співробітників автобази ВР. Мова йде про крадіжки бензину, внесення до бази даних водіїв, які отримують зарплатню, будучи "мертвими душами". Наші чиновники знаходять різні способи привласнити державне майно задля власного збагачення, був би, як то кажуть, ресурс, а за креативними ідеями не заржавіє.



Народні обранці вирішили оновити парламентський автопарк, але не подумали про його належне технічне обслуговування

Отож, видавалося б, "електромобільну" ініціативу можна вітати, але є як мінімум кілька "але". Перше і ключове: чи є в гаражі ВРУ достатня кількість місць для авто (нехай вони й досить компактні), які потрібно постійно (!) підзаряджати? В регламентному комітеті поки що про це не думають. Принаймні надати чітку відповідь на питання, яке стосується організації належного технічного обслуговування електрокарів члени профільного комітету поки що не можуть.

Тобто, виходить, що парламентарі діють за старою схемою: спочатку створюють проблему, а лише потім чешуть потилицю в пошуках її вирішення. Що вже й казати про те, що габарити багатьох наших народних обранців просто не дозволять їм комфортно їздити в маленькому електрокарі. Можливо, є сенс паралельно з програмою закупки Nissan Leaf впровадити загально парламентську дієту?

Насамкінець хочеться закцентувати увагу на наступному моменті. Колись маргінальна наразі "Партія Зелених України" теж хотіла продемонструвати своє шанобливе ставлення до природи. "Зелені" пересіли з автомобілів на велосипеди. Чим закінчилася ця акція?

Представники даної політичної сили двічі проїхалися на велосипедах від метро "Арсенальна" до будівлі Верховної Ради. Їхати там, як відомо – всього нічого. На цьому їх турбота про навколишнє середовище й завершилася. Тому виникає закономірне питання: ініціатива з електромобілями є планомірною політикою чи піар-акцією? Досить недешевою для бюджету акцією.

Хай там як, а поки ідея з електрокарами залишається на папері, власники депутатських мандатів активно спалюють пальне за кошти платників податків. Причому, службовим транспортом не гребують навіть такі депутати, які мають в особистій власності цілі парки авто представницького класу. Втім, чому дивуватися, якщо прем’єр Володимир Гройсман не має власного житла і, згідно поданої ним декларації, проживає в шикарній квартирі тещі, а спікер Андрій Парубій, володіючи п’ятьма квартирами, вже котрий рік поспіль за бюджетний кошт живе в готелі "Київ"?

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