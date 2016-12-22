"Без Обмежень" встановили власний рекорд – аншлаг за два тижні

Відомий український гурт "Без Обмежень" зібрав на концерті у Києві повний зал. При тому, що квитки потрапили в продаж усього за два тижні перед виступом.

Концерт тривав майже 2 години, і було таке враження, що шоу може продовжуватись до ранку. Цього вечора "Без Обмежень" виступили у повному складі, що буває останнім часом не часто. Ігор Рибар, який є одним з співзасновників гурту, спеціально приїхав до Києва, щоб взяти участь в цьому особливому концерті.

Крім того, музиканти запросили до участі друзів – Павла Пігуру та Віталія Сичака (проект The Oscar Wild). Хлопці зіграли кілька своїх треків і заспівали разом з "Без Обмежень" пісню "5хвилин" у супроводі віолончелі, що зробило цей виступ особливо проникливим та красивим.

Взагалі було багато улюблених пісень, коли зал співав разом з музикантами, та нові пісні з майбутнього альбому, який має вийти на початку наступного року.

"Без Обмежень" – Концерт для друзiв. Як це було

Але ж краще за все про концерт розкажуть ті, хто сам його відвідав:

Alyosha написала на своїй сторінці у Facebook:

З коханим чоловіком і старшим синочком Романом були на концерті гурту "БеZ Обмежень"). Гарна та якісна українська музика надихає людей різного віку))).

Тарас Тополя, фронтмен гурту "Антитіла":

"Без Обмежень" на даний момент must have у телефонах і комп'ютерах усіх українських меломанів. Хлопці не балуються в музичні експерименти, а впевнено просувають у маси досить традиційний, але харизматичний і змістовний електро-рок. Наживо качають і це важливо!

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