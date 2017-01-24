Блокада Києва, галас навколо "мовних" законів і номінанти на "Оскар", – головне за день

24 січня було багатим на події. З самого ранку водіям було важко в’їхати у Київ, й далі триває обговорення гучних мовних законопроектів, а у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на найпрестижнішу кіно нагороду світу.
Журналісти 24tv.ua зібрали для вас всі найважливіші новини за добу.
Власники машин з іноземною реєстрацією перекрили всі в’їзди до Києва. Під час своєї акції протесту палили шини. Вони вимагають прийняти законопроект, який дозволить українцям не розмитнювати машини, зареєстровані за кордоном. Після 18:00 рух вже було відновлено.
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Вже котрий день мережа гуде про нові мовні законопроекти. Існує три проекти законів про державну мову. Поки їх ніхто не прийняв, усі вони підлягають обговоренню і в них будуть вносити зміни. Тож пропонуємо усім заспокоїтися! Принаймні, наразі. У нас по темі стаття зі зрозумілим аналізом всього, що відбувається.
Мова і машини – це звісно важливо, але ми не можемо не розповісти про жахливий випадок у Дніпрі! Тут підстрелили 6-річного хлопчика. Він разом із батьками йшов по вулиці. Коли невідомі вистрелили у дитину. На щастя, хлопчик вижив і за його життя борються лікарі. Слідчі шукають винуватців.
24 січня Американська кіно академія оголосила номінантів на найпрестижнішу нагороду у сфері кіноіндустрії. Найбільшу кількість статуеток має можливість отримати фільм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" режисера Демієна Шазелла – стрічка представлена одразу в 13 номінаціях.
89-та за рахунком церемонія нагородження відбудеться 26 лютого 2017 року у кінотеатрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.
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