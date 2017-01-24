23:00
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, сьогодні
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, сьогодні
Хто оберігає українців: нова міліція чи стара поліція
ЦРУ
21:45, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Претенденти на
Випуск новин
21:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Блокада Києва, галас навколо "мовних" законів і номінанти на "Оскар", – головне за день

22:10, сьогодні 266 Читать новость на русском
Активісти блокували в'їзди до Києва
Активісти блокували в'їзди до Києва / Едуард Крижанівський/24 Канал

24 січня було багатим на події. З самого ранку водіям було важко в’їхати у Київ, й далі триває обговорення гучних мовних законопроектів, а у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на найпрестижнішу кіно нагороду світу.

Журналісти 24tv.ua зібрали для вас всі найважливіші новини за добу.

Блокада Києва

Власники машин з іноземною реєстрацією перекрили всі в’їзди до Києва. Під час своєї акції протесту палили шини. Вони вимагають прийняти законопроект, який дозволить українцям не розмитнювати машини, зареєстровані за кордоном. Після 18:00 рух вже було відновлено.

Дивіться також: Бронетехніка, шини та вогонь: ефектні фото з акції автомобілістів

Галас навколо мовних законопроектів

Вже котрий день мережа гуде про нові мовні законопроекти. Існує три проекти законів про державну мову. Поки їх ніхто не прийняв, усі вони підлягають обговоренню і в них будуть вносити зміни. Тож пропонуємо усім заспокоїтися! Принаймні, наразі. У нас по темі стаття зі зрозумілим аналізом всього, що відбувається.

У Дніпрі підстрелили дитину

Мова і машини – це звісно важливо, але ми не можемо не розповісти про жахливий випадок у Дніпрі! Тут підстрелили 6-річного хлопчика. Він разом із батьками йшов по вулиці. Коли невідомі вистрелили у дитину. На щастя, хлопчик вижив і за його життя борються лікарі. Слідчі шукають винуватців.

Хто цьогоріч побореться за "Оскар"

24 січня Американська кіно академія оголосила номінантів на найпрестижнішу нагороду у сфері кіноіндустрії. Найбільшу кількість статуеток має можливість отримати фільм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" режисера Демієна Шазелла – стрічка представлена одразу в 13 номінаціях.

89-та за рахунком церемонія нагородження відбудеться 26 лютого 2017 року у кінотеатрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Теги: Україна Політика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Мовний законопроект:
сьогодні, 21:00 Мовний законопроект: "Нє учітє мєня гаваріть"
Яніна Ткачук 1 1500
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
сьогодні, 20:01 Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
Анна Косинська 883
Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
сьогодні, 19:00 Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
Інна Жолобович 2348
Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
сьогодні, 18:25 Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
Дід Панас 1496
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
"Криваве Водохреща" – одна з найстрашніших сторінок Революції Гідності
 19 січня , 23:22
Затори паралізували Київ
30 серпня 2016 , 19:54
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук