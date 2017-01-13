Бойовики накрили обстрілами наші позиції: поранено українського бійця

В результаті обстрілу бойовиків в зоні проведення АТО протягом дня, 13 січня, поранений один український військовий.

Про це йдеться в повідомленні штабу АТО в Facebook.

Загалом відбулося 17 обстрілів.

На маріупольському – з мінометів обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке і Широкине. Гнутове неодноразово обстрілювали снайпери.

На донецькому напрямку – по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці – з гранатометів та стрілецької зброї.

На луганському – по Кримському також вогонь вів снайпер.

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