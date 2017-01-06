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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Через негоду відбувається затримка внутрішніх авіарейсів

21:44, сьогодні 111 Читать новость на русском
Через негоду сотні літаків не можуть вчасно вилетіти (ілюстрація)
Через негоду сотні літаків не можуть вчасно вилетіти (ілюстрація) / Соцмережі

Через складні погодні умови є можливими затримки на внутрішніх авіарейсах.

Зокрема, про це попередили в аеропорту "Бориспіль".

Шановні пасажири, через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відслідковуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на он-лайн табло аеропорту,
– підкреслили на Facebook-сторінці летовища.

Читайте також: Як борються із негодою в Україні та коли очікувати потепління

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що через негоду скасували всі авіарейси в аеропорту Одеси.

Теги: Негода в Україні Погода авіація Бориспіль Україна
Джерело: 24 Канал
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