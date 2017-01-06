Через негоду відбувається затримка внутрішніх авіарейсів

Через складні погодні умови є можливими затримки на внутрішніх авіарейсах.
Зокрема, про це попередили в аеропорту "Бориспіль".
Шановні пасажири, через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відслідковуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на он-лайн табло аеропорту,
– підкреслили на Facebook-сторінці летовища.
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що через негоду скасували всі авіарейси в аеропорту Одеси.
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