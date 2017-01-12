Через сильні снігопади японцям не радять виходити з дому

Найбільше від заметілі потерпає північна частина країни. Зокрема, в регіонах Фукусіма, Хокайдо і Акіта вирують снігопади і сильний вітер.

На дорогах – нульова видимість. Подекуди вулиці перетворились на ковзанку. А в регіоні Нігата зникли безвісти двоє сноубордистів, яких досі шукають.

Синоптики просять людей не виходити без потреби з дому. Зимова негода в країні триватиме, як мінімум, до кінця тижня.

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До слова, європейські країни останній тиждень потерпають від сильних морозів та снігопадів. Найбільше дістається тим територіям, де, зазвичай, зима тепла – Болгарія, Греція, Туреччина, Італія.