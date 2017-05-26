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Чого найбільше боїться Росія в Україні – волонтер назвав дві речі

21:01, сьогодні 2975 Читать новость на русском
Чого Росія боїться у стосунках з Україною
Чого Росія боїться у стосунках з Україною / Фото з відкритих джерел

Відомий волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега розповів, що Росія в контексті відносин з Україною, найбільше боїться двох речей: безвізового режиму з Євросоюзом та переходу України на європейські стандарти.

Про це він написав у своєму блозі для видання "Апостроф".

При цьому Дейнега переконаний, після отримання безвізового режиму українці «привезуть» на Батьківщину іншу культуру.

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"Розпочнеться обмін з іншою цивілізацією, а не з "русским миром", – переконаний волонтер.

При цьому він вважає, що ще більше Росія боїться переходу української промисловості на європейські стандарти, адже це призведе до того, що Росія втратить Україну назавжди.

"Це буде рівнозначно тому, як поміняти рейки під європейську колію - російський потяг уже не пройде", – пояснив Дейнега.

Теги: Україна – Росія Україна Політика Волонтери Безвізовий режим
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