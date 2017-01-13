Чоловік за зґвалтування 10-річної доньки отримав 14 років в'язниці

Колегія суддів Оболонського райсуду столиці підтримала принципову позицію Київської місцевої прокуратури №5 та оголосила обвинувальний вирок 49-річному чоловіку, який майже рік вчиняв насильницькі дії щодо власної 10-річної доньки.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, під час судових засідань нелюд свою вину не визнавав, натомість мати дитини стверджує інакше.

Зауважимо, що жінка якраз і повідомила правоохоронців про протиправні дії її чоловіка проти малолітньої доньки.

Крім того, на підтвердження своїх слів вона надала фотографії та відео з мобільного телефону чоловіка, на яких зафіксовано все, що він робив з дівчинкою.

У підсумку все ж було доведено його вину та вироком суду визнано винним за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

Відтак, тепер збоченцю загрожують 14 років в’язниці.

Додамо, що наразі обвинувачений перебуває під вартою до вступу вироку в законну силу.

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