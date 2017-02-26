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Чому чоловікам так важливо їсти м'ясо – дослідження

07:32, сьогодні 1562 Читать новость на русском
Чоловікам щодня треба їсти яловичину
Чоловікам щодня треба їсти яловичину / facet.interia.pl

М’ясо, зокрема, яловичина, дуже важливий компонент в раціоні чоловіків. Особливо важливо їсти ці продукти у зрілому віці. В цьому переконує вчений з Канади Стюарт Філіпс.

Про це пише видання "Живи активно".

Цей вчений разом із колегами із Університету Макмастера провів дослідження серед 45 чоловіків, середній вік яких становив 59 років.

В результаті вчені з’ясували, що вживання 170 г нежирної яловичини щодня позитивно впливає на ступінь синтезу протеїнів м’язів.

Це дуже вадливо саме для чоловіків літнього віку, адже поступова втрата м’язової маси – загальна ознака старіння. Тож якщо не працювати над їхнім відновленням, це може призвести до розвитку інвалідності в похилому віці.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування наука Канада дослідження
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