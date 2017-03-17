Держава виступає адвокатом однієї конкретно взятої людини, – експерт про блокаду

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов переконаний: Україна не втратить від економічної блокади з тимчасово окупованими територіями Донбасу, а заяви про втрату двох мільярдів гривень не відповідають дійсності.

Таку думку він висловив у коментарі сайту "24", додавши, що втрачає не Україна, а конкретний приватний власник – Ринат Ахметов.

За словами експерта, лише одне підприємство "Метінвесту", "Краснодонвугілля", заборгувало за споживану електроенергію понад 500 мільйонів гривень. Та й загалом більшість підприємств, яким загрожує "націоналізація" бойовиків, належать компанії "Метінвест" Рината Ахметова, тобто є приватними. Представники "Метінвесту" нещодавно заявили, що за два роки компанія перерахувала лише 2 мільярди гривень податків.

"То про які 3,5 мільярда доларів втрат йдеться мова? В чому позитив їхньої діяльності? В чому тоді негативні наслідки економічної блокади?" – запитує експерт.

При цьому Снєгірьов звертає увагу на досить суттєвий момент, який залишився поза увагою. За його словами, в день засідання РНБО в Мінську зібралася тристороння контактна група. І предметом їхнього обговорення було відновлення постачань вугілля з окупованих територій.

От і відповідь на всі питання. Виходить, що наші представники в Мінську не виконують рішення РНБО? Вони не підпорядковується наказам президента? Крім того, не менш дивним виглядає те, що поки Порошенко говорить про економічну блокаду, прем’єр Володимир Гройсман заявляє, що блокада грає на руку Кремлю. Виходить, що прем’єр вважає, що президент грає на руку Кремлю? Кому українці повинні вірити?

– запитує Снєгірьов.

Нагадаємо, 15 березня РНБО вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.

Більш детально про причини рішення про економічну блокаду читайте в матеріалі: Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом?