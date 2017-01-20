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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Держзрада Януковича: суд дозволив провести заочне розслідування

21:55, сьогодні 16 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Getty Images

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого військової прокуратури про надання дозволу на проведення щодо екс-президента України Віктора Януковича процедури спеціального (заочного) досудового розслідування у справі про державну зраду.

Відповідне рішення прийняла на засіданні в п'ятницю ввечері суддя Кристина Тарасюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це рішення оскарженню не підлягає.

До слова, Інтерпол на засіданнях комісії по контролю за файлами 26-29 січня може розглянути питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича.

Теги: Україна Політика Віктор Янукович Печерський суд Києва Розслідування
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