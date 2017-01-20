Держзрада Януковича: суд дозволив провести заочне розслідування

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого військової прокуратури про надання дозволу на проведення щодо екс-президента України Віктора Януковича процедури спеціального (заочного) досудового розслідування у справі про державну зраду.
Відповідне рішення прийняла на засіданні в п'ятницю ввечері суддя Кристина Тарасюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що це рішення оскарженню не підлягає.
До слова, Інтерпол на засіданнях комісії по контролю за файлами 26-29 січня може розглянути питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича.
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