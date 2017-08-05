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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Дисиденти вшанували пам'ять жертв Великого терору

18:39, сьогодні 23 Читать новость на русском

80 років тому в серпні 1937 в радянському союзі розпочався Великий терор. Задля швидшого винесення вироків так званим "ворогам народу" були створені спеціальні "трійки". Трагічну дату відзначають сьогодні по всій країні. У Києві шану загиблим у 30-х прийшли віддати дисиденти, репресовані у 70-х роках.

Вадим Павлов присвятив вірш усім жертвам радянського режиму. Він як ніхто знає, що таке репресії, адже сам пережив каторги НКВД за свої політичні погляди.

Тягали до психіатрів, потім дали три роки при Андропові, в Сибірі був. Повернувся у 86 у Київ,
– розповів Вадим Павлов.

Він прийшов вшанувати пам'ять репресованих українців. Біля пам'ятника жертв Великого терору десятки таких як він дисидентів. Репресовані українці намагаються об'єднатися та допомогти один одному, адже більше нікому цього зробити.

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"Дуже важливо, коли людина знає, що вона не забута. Тому що політвязнів, які ще живе у наш час, їх залишилось дуже мало", – розповіла секретар Київського товариства політв'язнів Олена Файнберг.

У далекому 1937 у Жовтневому палаці проводили масові розстріли. Раніше це була будівля НКВД.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Жертви Історія
Джерело: 24 Канал
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