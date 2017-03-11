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Друг Яценюка вперше показав елітне житло: опубліковані фото

16:00, сьогодні 3526 Читать новость на русском

Один з лідерів "Народного фронту" Андрій Іванчук в деталях показав своє помешкання у центрі Києва.

Про це пише "НВ".

Близький друг колишнього прем’єра України Арсенія Яценюка має під Києвом у селі Іванковичі заміський особняк (503,6 квадратних метрів), але кілька місяців вже мешкає у квартирі у центрі столиці, яку він і показав журналістам.

Квартира площею у 174,3 квадратних метра розташована у Рильському провулку, біля Софії Київської та неподалік від Міністерства юстиції.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики, квартиру він орендує за 26 тисяч гривень у місяць.

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Нагадаємо, народний депутат від "НФ" Андрій Іванчук є одним з лідерів зберігання грошей у готівці – у своїй електронні декларації він вказав 750 тисяч швейцарських франків, 600 тисяч євро, 500 тисяч доларів та 3,7 мільйона гривень.

Теги: Фотоновини Україна Київ Нерухомість гроші Народний фронт Арсеній Яценюк
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