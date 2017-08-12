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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Екс-канцлер Німеччини хоче керувати російською "Роснефтю"

20:15, сьогодні 274 Читать новость на русском
Шредера і Путіна називають близькими друзями
Шредера і Путіна називають близькими друзями / Getty images

Уряд Росії висунув кандидатуру колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера на посаду незалежного директора російської нафтогазової компанії "Роснефть".

Відповідне розпорядження з'явилось на офіційному сайті прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

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Ім'я Герхарда Шредера вказано разом з іменами шести інших кандидатів на цю посаду, інформує DW.

Голосування за переможця відбудеться наприкінці вересня, тоді кількість місць у раді директорів "Роснефті" збільшать з теперішніх 9 до 11.

Конкуренцію Шредеру складуть керуючий директор Nord Stream AG Матіас Варніг, який і зараз є незалежним членом ради директорів "Роснефти", професор кафедри федерального державного автономного освітнього закладу вищої професійної освіти "Національний дослідницький університет" Вища школа економіки" Олег В'югін та ветеринар ExxonMobil Дональд Хамфріс.

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Ще одним з кандидатів на крісло незалежного директора "Роснефти" є чинний міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Довідка: Герхард Шредер був федеральним канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року. На сьогодні Шредер є членом правління російського монополіста "Газпром" і не приховує, що президент Росії Володимир Путін є його близьким особистим другом.

Теги: Новини Росії Новини політики Роснефть
Джерело: 24 Канал
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