Екс-канцлер Німеччини хоче керувати російською "Роснефтю"

Уряд Росії висунув кандидатуру колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера на посаду незалежного директора російської нафтогазової компанії "Роснефть".

Відповідне розпорядження з'явилось на офіційному сайті прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

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Ім'я Герхарда Шредера вказано разом з іменами шести інших кандидатів на цю посаду, інформує DW.

Голосування за переможця відбудеться наприкінці вересня, тоді кількість місць у раді директорів "Роснефті" збільшать з теперішніх 9 до 11.

Конкуренцію Шредеру складуть керуючий директор Nord Stream AG Матіас Варніг, який і зараз є незалежним членом ради директорів "Роснефти", професор кафедри федерального державного автономного освітнього закладу вищої професійної освіти "Національний дослідницький університет" Вища школа економіки" Олег В'югін та ветеринар ExxonMobil Дональд Хамфріс.

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Ще одним з кандидатів на крісло незалежного директора "Роснефти" є чинний міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Довідка: Герхард Шредер був федеральним канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року. На сьогодні Шредер є членом правління російського монополіста "Газпром" і не приховує, що президент Росії Володимир Путін є його близьким особистим другом.