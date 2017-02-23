Екс-міністр порадив киянам звертати уваги на суми нарахувань в нових платіжках за тепло

Якщо у вас сума нарахувань у платіжці щодо грудня чи січня минулого року виросла в 1,8-2 рази – вас "грабують", але в рамках пристойного. Оскільки підвищилася ціна за 1 гігакалорію, відповідно у стільки ж повинні були зрости ціни в платіжках у порівнянні з конкретним місяцем минулого року.

Про це розповів на прес-конференції на тему: "Нові платіжки від "Київенерго": і знову стрибок цін" розповів екс-міністр ЖКГ 2007-2010, голова "Спілки власників житла України" Олексій Кучеренко.

Однак, додав він, коли ви бачите різницю у платіжках за цей і минулий рік у 4 рази, то варто порівняти споживання гігакалорій за цей місяць.

У кожного клієнта Київенерго мешканці будинків з лічильниками, в графі нарахування є кількість гігакалорій, за які виставлена ця платіжка. Через різні канали інформації, у мене вже тисячі скарг, і я там бачу масову системну схему, коли киянам в 2-2,5 рази більше виставляють рахунок за гігакалорію, ніж у минулому році. Цього бути не може однозначно, тут необхідно вести конкретне розслідування по кожному будинку,

– наголосив Кучеренко.

За його словами, "Київенерго" з газу виробляє і тепло, і електроенергію. "Київенерго" продає електроенергію за ринковою ціною у великих об’ємах на енергоринок, ця ціна дуже велика. Вартість теплової електроенергії значно вища – у 2,5 рази більша, аніж у згенерованої на атомних електростанціях. Продавши електроенергію, "Київенерго "продає українцям тепло так само по завищеній ціні. Такого бути не повинно – це однозначно змова "Київенерго" і Національної комісії, яка затвердила цей тариф, переконує екс-міністр.

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