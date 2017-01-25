Експерт назвав терміни та причини окупації Білорусі з боку Росії

Поки всі чекали "підлянки" від Кремля десь у Прибалтиці чи Одесі, президент Росії Володимир Путін піде іншим, щоправда простим і витонченим, шляхом і окупує Білорусь.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив військовий експерт Олексій Арестович.

Російські війська, які зайдуть на територію республіки влітку цього року, під егідою масштабних навчань "Захід-2017", швидше за все, там і залишаться (принаймні частково, частково),

– стверджує він.

За його словами, таке рішення надасть Кремлю кілька великих переваг.

Україна одразу виявляється перед загрозою війни вже не на два (Схід, Південь), а на три фронти. Відтак, наша країна змушена буде адекватно реагувати. Це своєю чергою означає: 1) збільшення чисельності збройних сил і з розгортанням угруповання на білоруському напрямку; 2) збільшення навантаження на військовий бюджет та економіку загалом, уповільнення програм високотехнологічного розвитку збройних сил на користь "простого" збільшення чисельності сухопутної угруповання; 3) ймовірне проведення нових хвиль мобілізації, і, відповідно – ускладнення внутрішньополітичної ситуації, на яке одночасно, буде працювати вся пропагандистська машина Кремля, що в поєднанні з активною політичною боротьбою в Україні (наприклад, виборчою кампанією до Верховної Ради), здатне істотно послабити переговорні позиції країни в питаннях вирішення донбаської та кримської проблем,

– підкреслює фахівець.

Також військовий експерт зауважив, що може створитися не опосередкована, а безпосередня загроза Прибалтиці та Польщі.

Поляки, прибалти, а з ними й інші європейці раптово відчують, що війна – це не десь там далеко в Сирії або на Донбасі, а ось вона – прямо на порозі. Що маленький, затишний світ вітряних генераторів і хороших доріг, став потенційною зоною військового конфлікту Росія – НАТО з усіма його чарівними наслідками для населення, промисловості, екології та географії,

– наголошує Арестович.

Відтак, на його думку, європейці захочуть торгуватися, особливо якщо Дональд Трамп дійсно мінімізує участь США в європейській безпеці, як обіцяє. А Росія від Європи на таких переговорах буде вимагати Україну.

Як мінімум, істотне зниження підтримки, можливо, скасування санкцій, а, не виключено, і нові мюнхенські угоди нам, в такій ситуації, практично є гарантованими,

– заявив спеціаліст.

Крім того, окупація Білорусі дуже сильно проблематизує проект "Міжмор'я" та будь-який проект Балто-Чорноморського союзу, оскільки висування російської ударного угруповання безпосередньо біля кордонів Польщі різко посилює російський вплив у Східній Європі.

Автор допису сумнівається, що європейські еліти зараз є готовими до консолідованого і принципового буцання з Росією. Таким чином, влітку 2017 року радикально зміниться вся військово-політична обстановка в Східній (а потім і в усій) Європі. А опротестувати м'яку окупацію Білорусі у Заходу немає формальної причини, оскільки Білорусь і Росія належать до однієї союзної держави.

Нагадаю, що з навчань "Кавказ-2008" Росія почала війну з Грузією, а під час навчань "Кавказ-2012", розгорнула угруповання, спрямоване на окупацію Криму. Можливості України щодо локалізації російської гри в Білорусі також вельми та вельми є обмеженими за сумою причин: від недалекоглядності політичного керівництва до дуже ймовірного внутрішньої кризи, в яку ми досить впевнено вповзаємо,

– запевнив фахівець.

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