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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт пояснив, за яких умов Україна поверне Донбас

08:01, сьогодні 31982 Читать новость на русском
Україна провинна мати чітку стратегію щодо повернення окупованих територій
Україна провинна мати чітку стратегію щодо повернення окупованих територій / 24 канал

Україна має бути готовою до повернення непідконтрольних територій на Донбасі і для цього необхідна стратегія, в якій би були оцінені ризики та продумані контрзаходи для реагування.

Про це сайту "24" повідомив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран, коментуючи заяву Міністерства з питань тимчасово окупованих територій про підготовку до поетапного їх повернення.

За його словами, звичайно це не означає, що Міністерство візьме і поверне ці території, адже це дуже складна задача. Але якби у нас не було б подібних розробок і бачення, це свідчило б про те, що ми навіть не збираємося повертати ці території.

Люди там кілька років живуть зовсім в інших умовах. Зруйновано багато інфраструктури. Там взагалі немає розуміння, як функціонуватиме влада. Незрозумілий формат місцевої влади. Над цим треба думати, дискутувати. Це, безперечно, повинно бути із залученням громадськості. Для України це буде величезним викликом, фінансовому в тому числі, як повертати ці території,
– говорить Таран.

На думку Сергія Тарана, етапність повернення непідконтрольних територій повинна бути наступною. Спочатку Україна має повернути контроль над кордоном, накласти мораторій на проведення місцевих виборів на деякий час. Це дасть можливість поновити інфраструктуру і інформаційне коло України. Тільки тоді, зазначає політолог, можна говорити про повне повернення.

Це не означатиме ні особливого статусу цих територій, ніяких дій, яких хоче Росія щодо зміни української Конституції,
– наголошує Таран.

При цьому, зауважує експерт, Росія все одно продовжить тиск щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО і надання цим територіям особливого статусу, незалежно від того, чи буде в України стратегія по поверненню, чи ні. На переконання Сергія Тарана, на це не треба особливо зважати, оскільки російська стратегія давно всім відома.

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Нагадаємо, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що готуються до поетапного повернення непідконтрольних територій Донбасу під контроль української влади.

Теги: Політика Україна АТО Україна-Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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