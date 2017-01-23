Геращенко назвав, за якими ще злочинами стоять його "ліквідатори"

Особи, що готували замах на народного депутата від "Народного фронту" та радника МВС Антона Геращенка, входили до терористичного центру, який було створено на території Росії і який направляв громадян України, у тому числі бойовиків "ДНР" і колишніх ув'язнених, чинити злочини в Україні.

Як він підкреслив під час брифінгу, цю люди готували низку злочинів, які спрямовані на дестабілізацію в Україні.

Спроба замаху на мене є лише однією з ланок ланцюга роботи терористичного центру, який було створено на території РФ і який складається з громадян України. Так, вбивство майора Івана Мамчура й підпал дверей квартири міського голови Херсона Володимира Ніколаєнка були також організованими цією групою,

– зауважив нардеп.

За його словами, після вербування спецслужбами Росії було організовано стеження за низкою військовослужбовців і серію злочинів на Західній Україні.

Для їхньої підготовки та здійснення було відібрано групу з 50 осіб, які винятково є громадянами України із, як правило, кримінальним минулим, Також ці люди, як правило, ненавидять нашу країну і мають промиті російською пропагандою мізки,

– додав політик.

Крім того, радник Аваков наголосив, що ці злочинці причетні і до вбивства відомого журналіста Павла Шеремета.

На сьогодні, судячи з почерку й підготовки терористичного акту щодо моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт – убивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року було спрямовано, націлено й реалізовано з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації,

– пікдреслив Геращенко.

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Нагадаємо, напередодні голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України, операцією щодо здійснення якого керували з території Росії, а саме кремлівські спецслужби.



Також у відомстві оприлюднили деталі та опублікували відеодокази планування замаху.



До слова, раніше інший радник МВС Зорян Шкіряк зазначив, що людина, яка стоїть за замахом на Антон Геращенка, причетна і до вбивства Павла Шеремета. Крім того, він оприлюднив і основні мотиви замаху.