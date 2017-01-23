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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Геращенко назвав, за якими ще злочинами стоять його "ліквідатори"

15:58, сьогодні 234
Антон Геращенко
Антон Геращенко / Соцмережі

Особи, що готували замах на народного депутата від "Народного фронту" та радника МВС Антона Геращенка, входили до терористичного центру, який було створено на території Росії і який направляв громадян України, у тому числі бойовиків "ДНР" і колишніх ув'язнених, чинити злочини в Україні.

Як він підкреслив під час брифінгу, цю люди готували низку злочинів, які спрямовані на дестабілізацію в Україні.

Спроба замаху на мене є лише однією з ланок ланцюга роботи терористичного центру, який було створено на території РФ і який складається з громадян України. Так, вбивство майора Івана Мамчура й підпал дверей квартири міського голови Херсона Володимира Ніколаєнка були також організованими цією групою,
– зауважив нардеп.

За його словами, після вербування спецслужбами Росії було організовано стеження за низкою військовослужбовців і серію злочинів на Західній Україні.

Для їхньої підготовки та здійснення було відібрано групу з 50 осіб, які винятково є громадянами України із, як правило, кримінальним минулим, Також ці люди, як правило, ненавидять нашу країну і мають промиті російською пропагандою мізки,
– додав політик.

Крім того, радник Аваков наголосив, що ці злочинці причетні і до вбивства відомого журналіста Павла Шеремета.

На сьогодні, судячи з почерку й підготовки терористичного акту щодо моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт – убивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року було спрямовано, націлено й реалізовано з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації,
– пікдреслив Геращенко.

Читайте також: Геращенко прокоментував чутки, що замах на нього – це постановка

Нагадаємо, напередодні голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України, операцією щодо здійснення якого керували з території Росії, а саме кремлівські спецслужби.

Також у відомстві оприлюднили деталі та опублікували відеодокази планування замаху.

До слова, раніше інший радник МВС Зорян Шкіряк зазначив, що людина, яка стоїть за замахом на Антон Геращенка, причетна і до вбивства Павла Шеремета. Крім того, він оприлюднив і основні мотиви замаху.

Теги: Україна Тероризм Херсон Антон Геращенко Загибель Павла Шеремета Павло Шеремет Кримінал Новини Росії Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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