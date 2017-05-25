Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка

Петро Порошенко рівно три тому 25 травня був обраний п'ятим президентом України. Українці тоді зробили свій вибір одразу в першому турі. Експерти оцінили, чого за три роки досягнув Порошенко.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва опитав з цього приводу 65 українських експертів. Соціологи порівняли дані за 2017 та два попередні роки.

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Третій рік діяльності Порошенка експерти оцінили лише у 4,7 бала за 10-бальною шкалою. Це нижче за середню оцінку першого року президентства (5,3) і майже стільки ж, як рік тому (4,5).



Як українці оцінюють діяльність Порошенка на посаді

Головним досягненням за третій рік перебування Порошенка на посаді президента експерти назвали угоду про безвізовий режим між Україною та ЄС. Серед інших досягнень Президента експерти насамперед називали: продовження санкцій проти Росії та збереження антиросійської коаліції; посилення обороноздатності та продовження реформ збройних сил; відносну стабілізацію політичної ситуації, недопущення гострої політичної кризи, відсутність позачергових виборів ВР та стабілізацію ситуації на фронті, відсутність повномасштабних військових дій.



"Безвіз" – головне досягнення Порошенка на думку респондентів

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Серед основних невдач Порошенка за третій рік діяльності – відсутність прогресу в боротьбі з корупцією; повільний темп реформ, відсутність їх дієвої підтримки; відсутність прогресу врегулювання ситуації на Донбасі та невдала кадрова політика. Цей список майже незмінний упродовж трьох років на посаді Президента Порошенка.



Найбільша невдача Порошенка – нездатність побороти корупцію

Експерти також назвали головні кроки, які має зробити президент Петро Порошенко найближчим часом. У сфері внутрішньої політики це проведення реальної боротьби з корупцією, завершення судової реформи, виборча реформу та проведення земельної реформи. На зовнішній арені експерти порадили Порошенку активізувати діалог зі США та новообраним президентом Трампом і розширити "нормандський формат" за рахунок США. Важливим також є поглиблення співпраці з ЄС, виконання Угоди про асоціацію та активізація співпраці з НАТО.



Ключові завдання для Порошенка

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