ГПУ викрила прокурорів-наркоторговців у Запоріжжі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про затримання співробітників прокуратури Запорізької області, які збували наркотики.

Про це глава ГПУ написав на своїй сторінці в Facebook.

Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ затримали збутника і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області,

– написав він.

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Луценко також додав, що "пару років за ґратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних "доріжок".