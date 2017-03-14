Грошей немає: керівник Укравтодору поскаржився на ями на дорогах

Ситуація з українськими дорогами просто критична. Це визнають і самому Укравтодорі. Однак хороших новин для водіїв не прогнозують, зазначаючи, що ситуація може ще більше погіршитися.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

Головною проблемою українських доріг він вбачає в тому, що за останні роки їх ремонтували дуже мало, в середньому 400 кілометрів при протяжності шляхів на 170 тисяч кілометрів.

Ще одна проблема – погода. А також те, що при таких же погодних умовах як в Польщі, в Україні використовують застарілі технології.

Традиційною проблемою для Укравтодору стало недостатнє фінансування. Тож водіям не варто сподіватися, що навіть ямкові ремонти вирішать ситуацію на дорогах

Я не хочу нікого обманювати: немає грошей на ямковий ремонт в необхідному обсязі, є проблема в засобах і на середній ремонт. В цьому році ми маємо більше 12 мільйонів м2 ям на дорогах. Експерти припускають збільшення обсягу ямковості протягом весни до 18 мільйонів м2. Коштів на сьогоднішній день нам вистачає на 6 мільйонів м2. У разі додаткового фінансування в розмірі 1 мільярд гривень – в цілому вистачить на 8 мільйонів м2. Таким чином, мінімум, 4 мільйонів м2 ям залишаться,

– поскаржився Славомір Новак.

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Керівник Укравтодору не відкидає можливості того, що на наступний рік ситуація може погіршитися. Адже щоб вирішити ситуацію з якістю дорожнього покриття на українських дорогах, слід щорічно ремонтувати 5-6 тисяч кілометрів в рік. Лише тоді за 5-10 років ситуація буде вирішена. Про те все залежатиме від того коли і на яких умовах Укравтодор отримав гроші на ремонт чи будівництво. Мова йде про 15 мільярдів гривень цього року.

"Якщо нам дадуть ці гроші в другій половині року з умовою освоєння до кінця року – результату не буде. Я можу відразу сказати міністру фінансів: якщо ці гроші нам дадуть в червні з умовою освоєння до кінця року, то краще просто їх не виділяти. Потрібен час для проведення тендера, пошуку підрядника. У розмові з прем'єром я чітко сказав про те, що якщо агентство отримає гроші швидко – вони будуть освоєні, якщо ні – нічого не вийде. Простий вихід з цієї ситуації полягає в тому, щоб кошти переходили на наступний рік. Тоді почати роботи можна буде в цьому році, і продовжити в наступному. Це було б добре, дозволило б плавно перейти до Дорожнього фонду", – підсумував Славомір Новак.

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