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Телеканал новин 24 Каспаров спрогнозував, у що може вилитися домовленості Трампа і Путіна
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Каспаров спрогнозував, у що може вилитися домовленості Трампа і Путіна

20:33, сьогодні 111417 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / www.gettyimages.com

Адміністрація президента США Дональда Трампа може погодитися на угоду з російським президентом Володимиром Путіном, наслідки якої відчує весь світ.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, відомий шахіст Гаррі Каспаров в інтерв'ю "Обозревателю".

"На сьогоднішній день існує реальна небезпека, що адміністрація Трампа, якщо не буде "укорочена" американським Сенатом, піде на довгострокову угоду з Путіним, яка не принесе ніякого полегшення, а навпаки – посилить ситуацію, тому що спровокує подальші конфлікти, подальші акти агресії, і, відповідно, ціна протидії цій агресії буде різко зростати", – прогнозує шахіст.

Каспаров вважає, що у Трампа є "очевидне бажання домовлятися" з Кремлем.

"Але факт залишається фактом – після програшної політики Обами, яка багато у чому спровокувала Путіна на агресивні дії, адміністрація Трампа може просто почати фіксувати ситуацію в її нинішніх розкладах, уклавши з Путіним угоду, яка, по суті, поставить під сумнів існування таких глобальних інститутів, як НАТО, може бути, ЄС і, можливо, відкине нас на десятиліття або на сторіччя назад, - в епоху, коли світові питання вирішувалися главами великих держав. А концепція міжнародного права тоді існувала тільки в фантазіях утопістів", – висловив думку опозиційний політик.

Читайте також: Трамп скасує майже всі укази, які підписав Обама, – ЗМІ

Теги: Україна Політика Дональд Трамп США Володимир Путін Новини Росії
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