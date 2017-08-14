Кількість студентів, які отримують стипендії, суттєво скоротять: назвали терміни

Міністерство фінансів планує у 2018 році зменшити кількість студентів, які отримують стипендії, до 25%, а до 2020 року – до 15%.

Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко в ефірі VoxConnector.

На сьогоднішній день стипендії отримують 40-45% студентів. До 2017 року стипендію отримувати 70% студентів. Вже у 2018 році стипендії отримають лише 25%, а до 2020 року – ще менше, лише 15%. За словами Марченка, розмір стипендії збільшать.

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Ми не збираємося зменшувати стипендію, ми хочемо її підвищити. При 15% академічних стипендіатів розмір стипендії може бути на рівні мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму. Тобто рівень має бути достатній для того, щоб ця стипендія була достатня, щоб мати можливість проживати безбідно,

– заявив він.

Марченко переконаний, що зменшення кількості студентів, які будуть отримувати стипендії, призведе до того, що студенти будуть краще вчитися та намагатися отримати більші бали.

Терміни набуття чинності нових правил отримання стипендії ще узгодять із Міністерством освіти.