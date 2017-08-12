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Кіт отримав "посаду" в обладмінстрації у Дніпрі

05:30, сьогодні 154 Читать новость на русском

У Дніпропетровській облдержадмінстрації "секретарем" працює кіт на ймення Тигр.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" на своїй сторінці у Facebook.

Журналісти ресурсу зазначають, коли Тигр підріс, виявилося, що це кішка, однак ім'я їй змінювати не стали.

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"Це не єдиний кіт в історії, який "при посаді". У місті на Алясці кіт взагалі був мером, а у музеї Франка у Львові є свій "франкотик", – підкреслюють автори допису.

Додамо, що у Британії у квітні 2016 року на роботу в міністерство закордонних справ взяли кота Палмерстона. Крім того, тут в резиденції прем'єра країни Терези Мей живе кіт Ларрі, який залишився на службі після відставки попереднього прем'єр-міністра Девіда Кемерона.

Теги: Фотоновини Новини Дніпра Новини України світ тварин LifeStyle
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