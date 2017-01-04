Клімкін дав пояснення щодо зняття санкцій проти Росії

Санкції проти Росії варто посилювати, аби РФ виконувала Мінські угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Маріуполі на спільному брифінгу з чинним головою ОБСЄ, міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем, передає УНІАН.

"Дуже важливо, і я хочу це підкреслити, що санкції, які накладено на Росію у зв'язку з окупацією Криму, мають залишатися до того моменту, поки Росія не залишить Крим", – зауважив міністр.

Також він подякував Австрії, яка стала співавтором та підтримала українську резолюцію щодо ситуації з правами людини на території окупованого Криму, яку було схвалено на Генеральній асамблеї ООН.

Крім того, посадовець зауважив, що санкції проти Росії варто посилювати для виконання нею Мінських угод.

"Санкції нам потрібні для того, щоб примусити Росію виконувати Мінськ. Якщо вона виконає Мінськ, то можна починати говорити про зняття санкцій, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського Союзу. Але санкції, які пов'язані з виконанням Мінська, вони для того, щоб Росія Мінськ виконала", – зазначив очільник МЗС.

За словами чиновника, виконати Мінські домовленості просто, але якщо Росія їх не виконує, тоді "потрібно знайти засоби, можливо, посилення санкцій, можливо, інші засоби тиску, щоб Росія все ж таки Мінськ виконала".

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