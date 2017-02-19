Клімкін про скандальний крок Кремля: Логіка свідомої ескалації, яка проходить через Авдіївку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що указ президента Путіна про визнання паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" суперечить логіці Мінських угод.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Мюнхені, передає "Інтерфакс-Україна".

Це логіка свідомої ескалації, логіка, яка проходить через Авдіївку та це є не лише логікою мілітарної ескалації це логіка гуманітарної ескалації. І зараз цей указ, який фундаментально, я підкреслюю, абсолютно фундаментально суперечить самій логіці Мінських домовленостей і ми прекрасно розуміємо, чому це зроблено,

– наголосив міністр.

За словами посадовця, його вразило, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі міністрів в "нормандському форматі" назвав представників ОРДЛО "повноважними представниками".

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже прокоментували президент Петро Порошенко та Секретар РНБО Олександр Турчинов.