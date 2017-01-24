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Команда Трампа не має зв’язків з Росією: розслідування спецслужб США

09:51, сьогодні 476 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

На сьогодні спецслужби США не виявили доказів зв'язку команди президента країни Дональда Трампа з Росією.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерело.

За даними видання, спецслужби США намагаються визначити, чи координувала команда Трампа дії з Росією до і після виборів. За інформацією джерел, досі вони не виявили жодних доказів порушень.

Зазначимо, що спецслужби США досліджують наявність у радника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна контактів з російською владою, зважаючи на його телефонні розмови з послом Росії в США Сергієм Кисляком у день, коли адміністрація Барака Обами ввела додаткові санкції проти РФ.

Згідно з інформацією прес-служби Білого дому, телефонні переговори Флінна і посла Росії охоплювали 4 теми: катастрофа російського Ту-154, Різдво та вітання зі святами, переговори щодо Сирії та ІДІЛ, а також домовленості про встановлення контактів між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом Трампом після інавгурації.

Читайте також: Трамп заявив, в якій сфері готовий співпрацювати з Росією

Як наголошується, Флінн – не єдина людина з команди Трампа, хто потрапляє під розслідування.

Теги: Політика Дональд Трамп США Розслідування Новини Росії Володимир Путін
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