Команда Трампа не має зв’язків з Росією: розслідування спецслужб США

На сьогодні спецслужби США не виявили доказів зв'язку команди президента країни Дональда Трампа з Росією.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерело.

За даними видання, спецслужби США намагаються визначити, чи координувала команда Трампа дії з Росією до і після виборів. За інформацією джерел, досі вони не виявили жодних доказів порушень.

Зазначимо, що спецслужби США досліджують наявність у радника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна контактів з російською владою, зважаючи на його телефонні розмови з послом Росії в США Сергієм Кисляком у день, коли адміністрація Барака Обами ввела додаткові санкції проти РФ.

Згідно з інформацією прес-служби Білого дому, телефонні переговори Флінна і посла Росії охоплювали 4 теми: катастрофа російського Ту-154, Різдво та вітання зі святами, переговори щодо Сирії та ІДІЛ, а також домовленості про встановлення контактів між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом Трампом після інавгурації.

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Як наголошується, Флінн – не єдина людина з команди Трампа, хто потрапляє під розслідування.