Кравчук пояснив, навіщо Росія визнала паспорти "ЛДНР"

Узаконивши "паспорти "ЛДНР", Росія укотре намагається обдурити міжнародне співтовариство.

Таку думку висловив перший президент України та відомий політик Леонід Кравчук у ефірі одного з українських телеканалів.

"Це має бути на рівні міжнародного права, яку силу та значення мають такі паспорти з точки зору міжнародного права. На мою думку, це просто гра в політику. Якщо взяти чисто людську сторону справи: хто може скористатися цими паспортами в Росії? Якщо приблизно 2 мільйони людей є на цих територіях, то це може бути 150 тисяч тих, які награбували, наторгували таким способом, і вони можуть покинути "ЛНР" і "ДНР", поїхати до Росії, купити будинок, жити та вчитися", – зауважив він.

Також політик підкреслив, що ці паспорти не для людей, які є бідними, хворими, не мають пенсії.

"Куди вони поїдуть і де будуть жити? Навіщо їм цей паспорт? Це зроблено, щоб ще раз обдурити міжнародне співтовариство, ми взяли до себе в обійми "ДНР" і "ЛНР", – наголосив Кравчук.

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Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.