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Кремль шантажує Україну на Донбасі: експерт озвучив підступну схему

12:23, сьогодні 1825 Читать новость на русском
Обстріл Красногорівки
Обстріл Красногорівки / УНІАН

Обстріл бойовиками житлових кварталів у Красногорівці Донецької області – провокація Кремля. Такими методами Росія хоче примусити керівництво України виконати політичну частину Мінських угод. Водночас з метою політичного шантажу у Донецьку і Луганську створюються так звані реінтеграційні центри для підготовки підґрунтя для можливої інтеграції цих регіонів у Росію.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Як зауважив експерт, обстріли терористами школи і лікарні не можна назвати ескалацією військового напруження. Це штучне нагнітання військового протистояння. Таким чином проросійські терористи намагаються тримати Україну в тонусі.

"Це позиційна війна, яка, на жаль, має сталий характер. Обстріли з боку бойовиків, а потім звинувачення України в порушенні Мінських угод. Росія навіть не намагається дотримуватися так званого режиму тиші. Тому що дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі Москву не влаштовує", – вважає Снєгирьов.

При цьому військовий експерт звертає увагу на підміну політичних векторів всередині так званих "Д/ЛНР". Як нагадує Снєгиров, якщо раніше лунали абсурдні заяви Захарченка дійти до Києва і Лондона, то ніхто про це вже не говорить.

Натомість у Донецьку і Луганську створюються так звані реінтеграційні центри з метою підготувати підґрунтя для можливої інтеграції цих регіонів до РФ. Це політичний шантаж. Тому що, з одного боку, лунають заяви про можливе входження цих територій у Росію. З іншого, йде конфронтація протистояння на Донбасі, щоб змусити Київ виконати умови Кремля. Це те, що називається гібридний характер війни – поєднання військового протистояння і дипломатичного тиску,
– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 28 травня бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа. Також сильно постраждала лікарня – хворих евакуйовували просто під кулями. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав цей обстріл актом тероризму.

Теги: Україна Політика Мінські домовленості Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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