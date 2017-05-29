Кремль шантажує Україну на Донбасі: експерт озвучив підступну схему

Обстріл бойовиками житлових кварталів у Красногорівці Донецької області – провокація Кремля. Такими методами Росія хоче примусити керівництво України виконати політичну частину Мінських угод. Водночас з метою політичного шантажу у Донецьку і Луганську створюються так звані реінтеграційні центри для підготовки підґрунтя для можливої інтеграції цих регіонів у Росію.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Як зауважив експерт, обстріли терористами школи і лікарні не можна назвати ескалацією військового напруження. Це штучне нагнітання військового протистояння. Таким чином проросійські терористи намагаються тримати Україну в тонусі.

"Це позиційна війна, яка, на жаль, має сталий характер. Обстріли з боку бойовиків, а потім звинувачення України в порушенні Мінських угод. Росія навіть не намагається дотримуватися так званого режиму тиші. Тому що дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі Москву не влаштовує", – вважає Снєгирьов.

При цьому військовий експерт звертає увагу на підміну політичних векторів всередині так званих "Д/ЛНР". Як нагадує Снєгиров, якщо раніше лунали абсурдні заяви Захарченка дійти до Києва і Лондона, то ніхто про це вже не говорить.

Натомість у Донецьку і Луганську створюються так звані реінтеграційні центри з метою підготувати підґрунтя для можливої інтеграції цих регіонів до РФ. Це політичний шантаж. Тому що, з одного боку, лунають заяви про можливе входження цих територій у Росію. З іншого, йде конфронтація протистояння на Донбасі, щоб змусити Київ виконати умови Кремля. Це те, що називається гібридний характер війни – поєднання військового протистояння і дипломатичного тиску,

– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 28 травня бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа. Також сильно постраждала лікарня – хворих евакуйовували просто під кулями. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав цей обстріл актом тероризму.