Кремль шукає нові больові точки в українському суспільстві, – експерт

Наступальних дій з боку Росії на Донбасі не буде. В РФ немає сил і засобів для ведення масштабної війни. Але ескалація окопної або позиційної війни буде, і це дуже серйозно. Тенденція останнього тижня говорить про те, що бойовики змінюють пріоритети. Обстрілюючи об'єкти соціальної інфраструктури та житлові квартали, Кремль шукає нові больові точки в українському суспільстві.

Про це сайту "24" повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Як зауважує експерт, затишшя на Донбасі було всього кілька днів. З 1 травня знову спостерігається ескалація військової напруги, і кількість обстрілів зараз складає 50-60 на добу.

Зараз, коли на Росію ніхто не може вплинути, зустріч лідерів "нормандської четвірки" під великим питанням, у Кремля розв'язані руки, щоб впливати на Україну. І щоб знайти нові больові точки в українському суспільстві і таким чином змусити керівництво країни піти на умови Москви в світлі Мінських угод, РФ шукає нові цілі,

– зауважує експерт.

При цьому, як підкреслює Олег Жданов, з 1 січня 2017 року на Донбасі загинуло 98 бійців ЗСУ. І на це ніяк не реагує керівництво країни і суспільство. Офіційний Київ взагалі робить вигляд, що не помічає таких втрат. На жаль, говорить експерт, ми ховаємо героїв мовчки і нишком.

"Ми продовжуємо виконувати "мирні" Мінські угоди, зокрема, пункт про заборону відкриття вогню у відповідь. Артилерія бойовиків спокійно виїжджає на вогневі позиції, кілька годин веде обстріл школи і лікарні, розуміючи, що відповіді не буде. Українська сторона буде мовчки ловити снаряди і плакати над убитими і пораненими", – наголошує Жданов.

На переконання військового експерта, поки політики і дипломати домовляться, Україна покладе половину армії разом з бойовим духом. Тому, говорить Олег Жданов, досвід ведення збройних конфліктів говорить про те, що на обстріли ворога потрібно відповідати.

Експерт також зауважив, що на нещодавній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську бойовики вимагали амністії, особливого статусу для Донбасу і місцевих виборів.

Є така відома формула: Україна – сателіт, і тоді Росія – велика країна, президент якої – геополітик. Але, як тільки з цієї формули випадає Україна, то РФ вже не велика країна, а її президент – не геополітик. Тому сподіватися на те, що Путін нас залишить у спокої, нереально. Для нього це питання політичного життя або смерті,

– підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, 28 травня бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа. Також сильно постраждала лікарня – хворих евакуйовували просто під кулями. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав цей обстріл актом тероризму.