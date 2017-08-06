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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Лавров розповів Тіллерсону про русофобів серед членів американського Конгресу

15:48, сьогодні 800 Читать новость на русском
Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон
Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон / Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої останній хотів детально дізнатися, як Москва відповідатиме на нові антиросійські санкції з боку Білого дому.

Про це розповів сам очільник російського зовнішньополітичного відомтва, передає "Інтерфакс".

"З Рексом Тіллерсоном була тривала зустріч, його цікавили, насамперед, з цього він почав, подробиці тих рішень, які було вимушено ухвалено нами у відповідь на прийнятий закон щодо антиросійських санкцій у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ми ці роз'яснення дали", – підкреслив дипломат.

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Крім того, міжнародний голос Кремля зауважив, що роз’яснення було зроблено на основі інтерв’ю російського президента Володимира Путіна одному з пропагандистських телеканалів.

Там все детально було сказано, пояснено причини тих рішень, які ми прийняли після тривалих очікувань, що Сполучені Штати все-таки не підуть шляхом конфронтації. Але, на жаль, русофобська позиція членів Конгресу перешкодила цьому збутися", – додав Лавров.

Нагадаємо, 25 липня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, яким впроваджуються санкції проти Росії та обмежується право президента США Дональда Трампа знімати чи навіть пом'якшувати обмеження проти Кремля.

Не дочекавшись підписання Трампом відповідного закону, у Росії вирішили вдатись до санкцій у відповідь – вимагають скоротити кількість американських дипломатів у РФ до 455 осіб.

2 серпня, президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення та запровадження нових санкцій проти Росії.

Теги: Новини політики США Новини Росії Сергій Лавров Рекс Тіллерсон
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