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Лавров відзначився гучними заявами щодо Криму та Донбасу

18:09, сьогодні 1033 Читать новость на русском
Сергій Лавров
Сергій Лавров / Getty Images

Росія не збирається розпочинати повномасштабну війну на Донбасі, однак і не планує віддавати Крим Україні.

Такі заяви зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

За його словами, Кремль є зацікавленим у тому, аби зберегти Мінські домовленості – "унікальний документ, що реально забезпечує права жителів Донбасу".

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"Альтернатива – війна. Я думаю, ніхто тут не хоче війни з Україною. Треба змусити радикалів і неонацистів, які правлять балом в Україні, змусити знати своє місце, виконувати те, під чим вони підписалися. Новими бомбардуваннями, новими обстрілами ми цю проблему не вирішимо", – підкреслив дипломат.

Крім того, він зауважив, завдання Росії – зробити так, щоб російськомовне населення Донбасу могло спокійно жити в своїх рідних місцях, а не було змушеним бігти в інші країни.

"Крим віддавати в руки нацистів, які здійснили переворот у Києві, і на цій хвилі прийшло нинішнє керівництво, було б, я вважаю, злочинним", – додав міжнародний голос Кремля.

Водночас дипломат зазначає, що є в Росії деякі люди, які говорять, що не треба було Крим "возз'єднувати" з Росією, не треба було допомагати "ополченцям" на Донбасі, не треба було в Сирію лізти.

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Але це, знаєте, приблизно, як говорити про те, що чекало на росіян, російськомовних в Криму і на Сході України, коли той же Дмитро Ярош наприкінці лютого 2014 року, ще до того, як стали думати всерйоз про референдум в Криму, коли він відразу після цього "державного перевороту" заявив, що росіянин українця ніколи не зрозуміє, ніколи не буде українською розмовляти, тому росіян у Криму бути не повинно . Якщо ті, хто опонують нашій зовнішній політиці, вважають, що це потрібно просто пускати на самоплив, тим більше що слідом за цим словами там була спроба збройного захоплення будівлі Верховної ради Криму, то це позиція, з якої я особисто погодитися не можу,
– заявив Лавров.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Сергій Лавров
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