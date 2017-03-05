Легендарний боксер сенсаційно програв бій: опублікували фото та відео

Чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Беллью сенсаційно переміг екс-чемпіона світу в двох вагових категоріях Девіда Хея.

Беллью нокаутував Хея в 11-м раунді.

Хей заявив, що хотів би взяти матч-реванш.

У нас не було такого пункту в договорі, так що я розраховую тільки на його милість. Сподіваюся, що він мені дасть таку можливість. Мені все одно де, нехай навіть це буде в Ліверпулі. Тепер, поки я не пройду цього хлопця, я не можу навіть думати ні про які титули,

– сказав Хей.

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