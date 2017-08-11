Лідер "Бумбокс" розповів про нещодавній проукраїнський концерт у Криму, який так і не відбувся

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк переконує, нещодавно до них надійшла пропозиція виступити в окупованому Сімферополі та вони погодилися зробити це безкоштовно, але у підсумку організатори їм відмовили.

Про це він розповів у коментарі виданню "Сегодня".

За словами музиканта, востаннє він бував у Криму до його анексії Росією.

"За рік до початку війни, з гастролями. Взагалі до анексії ми щоліта їздили на півострів з концертами, та й просто відпочивати", – підкреслює лідер "Бумбокс".

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Водночас він зауважив, що для нього Крим – суцільне улюблене місце.

"Я дуже люблю Коктебель. Там був чудовий нудистський пляж, де ми голяка під час студентства валяли дурня. У Сімеїзі досі згадую неймовірні пейзажі – там, до речі, я написав пісню "За буйки". У Новому Світі стрибали зі скель у воду, а в Балаклаві каталися на катері поруч з дельфінами, в їхньому нормальному середовищі, а не в тюрязі, де їх закривають", – додає митець.

Крім того Хливнюк підкреслив, що у нього немає друзів, які їздять зараз відпочивати до Криму, а є друзі, які виявилися заручниками цієї ситуації, тому що вони самі – кримчани.

"Нещодавно нас звали на два концерти. Один – у Сімферополі, а один – у Самарі. І ми погодилися в Криму виступити безкоштовно, але за умови, що перед нашим виступом прозвучить гімн України, а на заднику буде висіти український прапор. Ясна річ, організатори відмовилися", – додає він.