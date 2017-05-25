"Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців

Спецоперація МВС і прокуратури вразила голлівудським розмахом. Масові обшуки у чиновників-податківці часів Януковича, затримання і термінова доставка гелікоптерами в Київ повинні були показати рішучість правоохоронців у боротьбі з корупціонерами.

Чому правоохоронці влаштували публічні обшуки, і які наслідки операції, – в матеріалі сайту "24".

Антикорупціний екшн

Зранку 24 травня ледь не в прямому ефірі правоохоронці і військові прокурори провели приблизно 400 обшуків у 15 областях. Вилучена величезна кількість готівки, коштовностей тощо. Зокрема, у колишнього глави Луганської обласної податкової адміністрації Олександра Антіпова було виявлено 3,8 млн доларів готівки. Загальна кількість збитків, як стверджують правоохоронці, 96 мільярдів гривень.



ГПУ і МВС задіяли стільки ресурсів і техніки, начебто ловили банду головорізів

Після обшуків затримали 23 екс-чиновників податкових органів України. Серед затриманих, за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, був і "смотрящий" за бізнесом Курченка – генерал-лейтенант Станіслав Денисюк.

Усіх затриманих привезли до Києва. У столицю їх доправляли гелікоптерами, а по місту везли з мигалками, перекриваючи вулиці.

Читайте також: Звіт ГПУ: Луценко собою задоволений, а депутати збирають підписи за його відставку

Паралельно у Верховній Раді звітував за результати своєї діяльності генпрокурор Юрій Луценко, який, зрозуміло, спецоперацію по затриманню екс-податківців використав як приклад успішної боротьби ГПУ з корупціонерами режиму Януковича. Хоча, як зазначають спостерігачі, вочевидь, затримання екс-чиновників і звіт Луценка були навмисно синхронизовані.



Тим часом Луценко перераховував досягення у боротьбі з корупцією

З точки зору піару для генпрокурора це дуже вигідно. Тим більше, що це його, можна сказати, основний метод роботи – всі дії генпрокуратури перетворювати в піар-акцію. Хоча в даному випадку занадто дешевий піар, адже державі, вочевидь, доставка гелікоптерами затриманих влетіла в добру копійку. Загалом, всіх затриманих можна було доправити до Києва групами і більш дешевшими видами транспорту. Тим більше, що Печерський суд не в змозі розглянути в один день стільки справ. Однак тоді б втратився піар-ефект.

"Штірліц" Насіров

Як з’ясувалося, корупційні схеми екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка в уряді Азарова здав прокуратурі і МВС відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров. Його, як відомо, Антикорупційне бюро підозрює в корупції і наразі він знаходиться під слідством. Схоже, що Насіров знайшов шляхи до серця Луценка і Петра Порошенка, і в обмін на закриття своєї справи розкрив військовій прокуратурі всю мережу Клименка.



Насіров "здав" мережу Януковича-Клименка в обмін на свободу?

В соцмережах Насірова одразу назвали "героєм". За словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, йому тепер одна дорога – в прокуратуру ... замом військового прокурора. А політичний експерт Сергій Фурса охрестив главу ДФС комісаром Катані.

Він пожертвував усім. Своїм добрим ім'ям. Здоров'ям. Честю. Увійшов у лігво звіра. Змусив мафію повірити, що він свій. І все заради цього дня. Блискавичне затримання злочинців. Гелікоптери. Ніхто не уникне розплати. І все завдяки старанням однієї людини. Її звуть – Роман Насіров. Без нього ніхто б не зрозумів, що за часів Клименка податківці крали. Ніхто б навіть не здогадався,

– саркастично відзначив Фурса.

Справді ситуація парадоксальна. Високопосадовець-корупціонер, якого схопили на гарячому, після певних роздумів розкрив всю злочинну схему, яка діяла при Януковичу. А якби не кримінальне провадження, відкрите НАБУ проти Насірова, то схема, можливо, існувала б і далі, приносячи чималі доходи її учасниками. Адже, судячи з конфіскованих сум, податківці собі ні в чому не відмовляли. І це все в обхід Держбюджету.

Читайте також: У справі про масові затримання екс-податківців перший арешт

Також складно повірити в те, що правоохоронці, генпрокуратура, глава уряду Володимир Гройсман навіть не підозрювали про розмах корупції серед податківців, які діяли під самим їх носом. Звичайно, Луценко, Арсен Аваков і військовий генпрокурор Анатолій Матіос скажуть, що ця таємна операція розроблялася весь цей час. Однак це відмовка. Схоже, що справжні причини такого затримання екс-чиновників зовсім не бажання боротися з корупціонерами.

Зовнішній тиск і боротьба з привидами минулого

Як зазначає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, масова спецоперація правоохоронців, з одногу боку – піар. Але не тільки. За його словами, це вже факт реальної боротьби з корупціонерами через те, що на українську владу тиснуть західні партнери. Як зауважує експерт, уже навіть представник Світового банку говорить про те, що необхідно вводити санкції проти українських корупціонерів. Тому, вочевидь, про боротьбу з корупцією йдеться на всіх зустрічах представників нашої влади із західними партнерами. І питання про боротьбу з корупцією стоїть на першому місці.

Швидше за все, про боротьбу з корупцією говорили на нещодавній зустрічі Петро Порошенко і Ангела Меркель. Тому, хочеться комусь чи ні, саме зовнішній тиск є тим каталізатором, який змушує, крім піару, робити реальні кроки. Треба показувати результат не тільки всередині країни, але й перед західними партнерами,

– вважає Віталій Бала.

Такої ж думки дотримується і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, який зазначає, що ця спецоперація – відповідь на критику міжнародних організацій щодо недостатньої боротьби з корупцією, зокрема, Transparency International. За словами експерта, таким чином показується, що не тільки з Януковичем треба розібратися і вийти на справедливу оцінку і вирок. Але і з людьми з його оточення – виконавцями, тими, хто формував корупційні схеми.



Насіров кинув Клименка?

Однак, як підкреслює Фесенко, є ще одна причина затримань учасників корупційних схем. Це не тільки боротьба з політичними привидами з минулого, а ще з бізнес-політиками, які починають показувати зараз зуби і намагаються підготувати ґрунт для свого повернення.

Екс-політики і чиновники починають активно втручатися у внутрішній політичний процес в Україні. Той же Сергій Курченко та інші фінансують певні мережі, які брали участь, зокрема, у провокаційних подіях 9 травня. Тут є синхронізація російських спецслужб і цих привидів з минулого, які хочуть повернутися в українську політику. І вони для цього використовують фінансові ресурси і людей, які залишилися в Україні,

– підкреслює Фесенко.



Курченко та інші готують ґрунт для повернення?

Але навіть якщо українська влада під тиском різних обставин фактично змушена була піти на такий крок, то це ще не означає, що на цьому корупцію серед податківців викорінили. Далі почнуться судові розгляди. Як зауважує Віталій Бала, головна проблема в тому, що багато хто із затриманих може уникнути відповідальності. Все знову впреться в суди. Точніше, в судову реформу, яка поки не відбулася.

Без завершення судової реформи ці затримання екс-чиновників не призведуть до конкретних результатів. Взагалі за ці три роки потрібно було провести дві реформи: податкову і судову. Податкова дала б можливість розвиватися економці, а судова – дозволила б реально боротися з корупцією і зі зрадниками нашої держави,

– наголосив Бала.

На думку Фесенка, розгляд справ займе багато часу, і реальні результати українці зможуть побачити не раніше кінця 2017 року. А, можливо, навіть у 2018-му. При цьому, зауважує він, хтось залишиться за ґратами, а хтось вийде під заставу чи на умовах угоди зі слідством.

Як влучно зазначив політтехнолог Тарас Загородній, звичайно, приємно, що "потрусили податківців, адже ця ракова пухлина винна у знищенні мільйонів робочих місць. Шкода тільки, що одних упирів на інших поміняють".

Власне, Печерський суд вже відпустив під заставу у 15 мільйонів Олександра Антипова і також відпустив екс-голову Святошинської податкової Юрія Мостіпана, екс-голову Подільської податкової Олексія Ярошенка і екс-керівника Дарницької податкової адміністрації Юрія Кравченка.

Тому чи хабарники понесуть повну відповідальність за свою злочинну діяльність – велике питання. Як показує практика, більшість екс-високопосадовців, яких підозрюють у корупції, "дивним" чином виправдовують суди. До того ж, занадто помітно, що ГПУ дуже ревниво ставиться до НАБУ і намагається показати, що антикорупціонери ні на що не здатні, тоді як ГПУ і МВС діють скоординовано і винищують цілі гнізда корупціонерів. А якщо взяти до уваги фактор Насірова, то спецоперація по затриманню екс-податківців – явно виклик НАБУ і спроба нівелювати його роль.

При цьому це схоже на чергове відволікання уваги українців від нагальних соціально-економічних проблем і провал більшості реформ. Влада демонструє, що виконує свої обіцянки і бореться з корупціонерами. Однак не виключено, що більшість із затриманих виправдають, і дехто ще й повернеться на своє робоче місце. Але цього українцям вже не афішуватимуть.

Читайте також: Дві "смерті" Юрія Луценка: рік на посаді генпрокурора