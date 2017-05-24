Масові затримання екс-чиновників – це…

24 травня в Україні відбулись масові обшуки та затримання колишніх чиновників, які працювали свого часу в податкових органах. Зокрема, серед затриманих – колишні очільники обласних податкових адміністрацій Дніпропетровської, Луганської областей та Автономної республіки Крим.

Що цікаво, така активність співпала зі звітом генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді. Та чи співпадіння це?