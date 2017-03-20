Меркель шукає союзників проти Трампа

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликали об'єднати зусилля для захисту вільної торгівлі. Такі дії розширюють список економічних сил, які об'єднуються для протистояння протекціоністському повороту в США.

Про це повідомляє Bloomberg, наголошуючи на тому, що німецький канцлер закликала швидко укласти торговельну угоду між Євросоюзом і Японією вже через 48 годин після зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Окрім цього, Меркель підтримала підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС і південноамериканським економічним блоком Меркосур.

Звісно, ми хочемо чесний ринок, але ми не хочемо будувати перешкоди. В часи, коли нам доводиться сперечатися з багатьма про вільну торгівлю, відкриті кордони і демократичні цінності, дуже добрий знак, що Німеччина і Японія про це не сперечаються,

– наголосила Ангела Меркель.

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