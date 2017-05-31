Москву попередили про ще один страшний ураган

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Уночі проти 1 червня у столиці Росії Москві може статися ще один ураган.
Відповідне екстрене повідомлення опублікувало МНС країни, пише "Медуза".
За прогнозами надзвичайників, у Москві очікуються дощ і сильний вітер, пориви якого сягатимуть до 24 метрів за секунду.
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Крім того, удень 1 червня швидкість вітру становити до 15-20 метрів за секунду.
Нагадаємо, 29 травня Москвою пронісся нищівний і смертоносний ураган. За інформацією синоптиків, пориви вітру у середньому сягали 16 метрів за секунду, проте в деяких районах його швидкість становила аж 28 метрів за секунду.
За останніми офіційними даними, жертвами стихії стали 16 людей, серед яких дитина та українець, і близько 170 було травмовано.
Додамо, про стихію москвичів МНС не попереджало, як це зазвичай буває у таких випадках.