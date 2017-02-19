Мужики, я п’яний, але простіть мене, – депутат намагався відкупитись від патрульних

У Миколаєві місцеві патрульні затримали п’яного депутата, який спробував відкупитись від патрульних спочатку добрими словами, а потім й хабаром.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Миколаєва.

Спочатку водій намагався випросити у поліцейських прощення.

Мужики, як розумію. Я п’яний, але простіть мене,

– благав чоловік.

Однак, поліцейські були незворушними, зокрема йому нагадали, що це не правопорушення, яке можна "пробачити".

До речі, чоловік поводив себе коректно. Однак, коли його прохання на поліцейських не подіяли, він вирішив запропонувати їм 1000 гривень.

Водієм виявився депутат Миколаївської обласної ради Сергій Чмирь.

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