"На камеру": як тепер відбуватиметься техогляд автомобілів

Відтепер процедуру проведення техогляду автомобілів записуватимуть на камеру і зберігатимуть ці матеріали упродовж трьох років. Що змінилося в процесі перевірки технічного стану автівки та кого це стосується – запитували журналісти сайту "24".

Уряд удосконалив механізм перевірки транспортних засобів. Зокрема, Постанова Кабміну України від 10 березня 2017 року № 141 передбачає здійснення фото- та відеофіксації перевірки транспортного засобу та попередження про це замовника. Усі записи мають зберігатись протягом 3 років. Це має унеможливити видачу протоколів без проведення перевірки та забезпечитти збереження об’єктивної інформації про стан автомобіля.

Хто проходить техогляд?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 року №137 зі змінами техогляд зобов’язані проходити всі транспортні засоби, які використовуються в підприємництві, тобто з метою отримання прибутку. Звісно, йдеться про те, що цей суб’єкт здійснює підприємницьку діяльність законно.

Як пояснив в коментарі сайту "24" керуючий партнер, адвокат Юридичного центру "Алекс" Олександр Травянко, щодо громадян (фізичних осіб) нічого не змінилось. Фізичні особи, які не використовують транспортні засоби для підприємницької діяльності, не зобов’язані проходити техогляд.



Техогляд зобов'язані проходити автівки, які використовують для підприємницької діяльності

Отож, техогляд повинні проходити: раз на два роки – легкові авто для перевозки пасажирів або вантажів в підприємництві. Щороку – вантажі авто вантажопідйомністю більше 3,5 тонн, причепи до них та таксі – незалежно від строку експлуатації. Також двічі на рік – автобуси та спецтранспорт для перевезення небезпечних вантажів.

Як відбувається техогляд?

Технічний контроль транспортного засобу проводиться методом інструментального контролю, пояснює Травянко, тобто із застосуванням випробувального устаткування, а також методом органолептичного контролю (за допомогою органів відчуттів людини) – спеціаліст перевіряє, зокрема, справну роботу системи освітлення і сигналізації автомобіля.

При техогляді ідентифікують транспортний засіб (тип, модель, марка, призначення, виробник, особливості конструкції, реєстраційні документи, інформаційні матеріали виробника). За результатами технічного контролю складається протокол відповідності або акт невідповідності.

За словами Травянка, той, хто замовляє техогляд, має право вільного вибору фірми, яка це буде робити, але вона має бути сертифікована. Ця процедура здійснюється через Мінінфраструктури та Головний сервісний Центр МВС.

Що змінилося?

Тепер же процедуру проведення техогляду необхідно буде фіксувати на фото та відео. За словами адвоката Юридичного центру "Алекс", результатом цієї фото- і відеофіксації чітко має бути визначено тип, модель, марку авто, фотографії ВІН-коду (ідентифікаційного номеру транспортного засобу в тому місці де він здійснений – на стійці, під капотом і так далі). Крім того, з фото- та відеофіксації має бути чітко зрозуміло, де проводився техогляд.

Експерт відзначає: на фото та відео має бути відображено дату та час здійснення техогляду. Протокол надається замовнику (власнику). Другий оригінал з фото-відеофіксацією направляється до Сервісного Центр МВС і зберігається там три роки.



Протокол техогляду з фото- та відеофіксацією тримають три роки

Однак, на думку адвоката, термін зберігання малий – як мінімум, його варто продовжити до 7 років. Олександр Травянко пояснює: громадяни, які купують сьогодні дорогі авто, особливо це стосується тих, хто купив автівки з рук з початку війни на Донбасі, можуть потрапити у халепу.

Приклад однієї із схем: перевіряють реєстраційні документи автомобіля в Головному сервісному Центрі МВС і виявляють реєстраційні документи не встановленого зразка. Через суд арештовують транспортний засіб і оголошують в розшук (таких випадків в Україні зафіксовано вже понад сотню).

Схема виглядає наступним чином, розповідає Травянко: авто викрадається в основному в Києві. Злочинці мають всі бази елітних автівок, які залишились в ОРДЛО та в Криму. Під документи, шляхом зміни ідентифікаційних номерів, викрадені в столиці автомобілі легалізують і продають задешево новим власникам, які в свою чергу є добросовісними набувачами. В перспективі ви можете отримати багаторічну судову тяганину, підсумовує експерт.

Штрафи

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, яких не відповідає вимогам стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли обов'язкового технічного контролю або без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), без проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян, суб'єктів господарської діяльності в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 гривень.

Зазначимо, що відповідальність за порушення правил техогляду, строків передбачена статтею 128 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї ж статті – тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 гривень.



Нюанси

З одного боку, запис техогляду авто на камеру дасть змогу захищати майнові права і вести більш персоніфікований облік транспортних засобів. Однак, вважає Травянко, можливий і протилежний ефект. "Завдяки" використанню графічних редакторів чи здійснення підробок відеозаписів власник або добросовісний набувач практично буде позбавлений можливості повернути собі власність. Для правоохоронців надання до суду таких "доказів" буде мати стовідсоткову гарантію відмови позивачу у поверненні йому транспортного засобу.

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