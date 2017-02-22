На Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається високою.

Про це він розповів на оперативних зборах ЗСУ.

Театр воєнних дій був локалізований, однак загроза наступу не зникла. Жодної гарантії що в будь-який час ця навала не суне на нас немає,

– додав президент.

При цьому Порошенко зазначив, що для атаки на Україну Росія може застосувати військовий контингент в Придністров'ї.

Російський військовий контингент на південному заході – в придністровському районі Молдови, неконтрольованому Кишиневом, теж може бути використаний в будь-який момент для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам,

– вважає Глава держави.

Окрім того, за словами Порошенка, Росія мілітаризовує окуповані території і вже сформувала там два армійські корпуси.

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