На Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається високою.
Про це він розповів на оперативних зборах ЗСУ.
Театр воєнних дій був локалізований, однак загроза наступу не зникла. Жодної гарантії що в будь-який час ця навала не суне на нас немає,
– додав президент.
При цьому Порошенко зазначив, що для атаки на Україну Росія може застосувати військовий контингент в Придністров'ї.
Російський військовий контингент на південному заході – в придністровському районі Молдови, неконтрольованому Кишиневом, теж може бути використаний в будь-який момент для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам,
– вважає Глава держави.
Окрім того, за словами Порошенка, Росія мілітаризовує окуповані території і вже сформувала там два армійські корпуси.
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