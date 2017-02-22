12:35
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 11:00: Засідання Радбезу ООН. Річниця теракту у Харкові
Випуск новин
12:13, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

На Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я, – Порошенко

12:21, сьогодні 350 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко вважає, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається високою.

Про це він розповів на оперативних зборах ЗСУ.

Театр воєнних дій був локалізований, однак загроза наступу не зникла. Жодної гарантії що в будь-який час ця навала не суне на нас немає,
– додав президент.

При цьому Порошенко зазначив, що для атаки на Україну Росія може застосувати військовий контингент в Придністров'ї.

Російський військовий контингент на південному заході – в придністровському районі Молдови, неконтрольованому Кишиневом, теж може бути використаний в будь-який момент для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам,
– вважає Глава держави.

Окрім того, за словами Порошенка, Росія мілітаризовує окуповані території і вже сформувала там два армійські корпуси.

Читайте також: Як війна з Росією зробила її найбільшим покупцем українського озброєння

Теги: Україна Петро Порошенко Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Марш Гідності у Києві: онлайн-трансляція
сьогодні, 10:02 Марш Гідності у Києві: онлайн-трансляція
5438
Циничная правда о жителях Донбасса
сьогодні, 12:01 Циничная правда о жителях Донбасса
Сергій Гайдай 3781
Новый советник Трампа: очередное разочарование России?
сьогодні, 08:19 Новый советник Трампа: очередное разочарование России?
Павло Шехтман 1941
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
1120
Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина
сьогодні, 03:57 Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина
Блог Медіа 1402
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Львівські школи закрили на карантин
 19 грудня 2016 , 16:28
Платні дороги для вантажівок: як це може бути
 10 листопада 2016 , 13:36
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук