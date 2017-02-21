Нардепа Артеменка використали як ширму, – експерт

"План Артеменка" з врегулювання ситуації в Україні став несподіванкою для українського (і не тільки) політикуму, хоча давно було відомо, що екс-радник Трампа Майкл Флінн, якому передали цей план, активно комунікував з російськими суб’єктами. Тому не дивно, що Флінн міг бути ланкою у донесенні кремлівських забаганок до Трампа.

Про це сайту "24" повідомив політичний аналітик Михайло Басараб, коментуючи план щодо передачі Криму в оренду Росії в обмін на мир на Донбасі.

Експерт нагадує: у співпраці з російськими спецслужбами підозрюється в тому числі, і сумнозвісний політтехнолог Пол Манафорт, якого називають одним із переговірників, через якого умовно "план Артеменка" потрапив до Флінна. За словами Басараба, хоча Манафорта в розпал виборів президента США звільнили з поста керівника штабу Трампа, ні в кого немає сумнівів, що він залишається одним з впливових персонажів у оточенні Трампа.

Експерт зауважує, що яким неймовірним не виглядав би "план Артеменка", є підстави вважати, що через цілий ланцюг посередників його відправили Трампу з Кремля. Пол Манафорт свого часу працював на Януковича. З ним тісно комунікувала група Льовочкіна. А самого Артеменка певні джерела також пов’язують з Льовочкіном.

З інсайдерських джерел відомо, що Андрій Артеменко пройшов до парламенту за квотою екс-керівника адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна,

– зазначає Михайло Басараб.

В цій ситуації, вважає політолог, Артеменко був використаний як номінальний розробник плану, від імені якого його передали в Білий дім. При цьому Михайло Басараб не виключає, що план насправді міг бути розроблений Сурковим чи аналітиками Льовочкіна.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Згодом з'явилась інформація, що опального політика виключили з фракції "Радикальна партія" та попросили скласти мандат. Натомість 21 лютого народний обранець заявив, що цього робити не буде