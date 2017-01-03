Населення окупованого Донбасу має намір вчинити самосуд над росіянами

Терористам окупованого Донбасу під час новорічних свят заборонили у публічних місцях з'являтися у військовій формі, оскільки серед місцевого населення зростає обурення їхньою поведінкою.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"Серед місцевого населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей зростає обурення поведінкою у громадських місцях російських військовослужбовців, їх безпричинною агресією та застосуванням зброї, що призводить до загибелі та травмування цивільних осіб", – зазначається у повідомленні.

Відтак, командуванням 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ заборонило російським військовослужбовцям у дні Новорічних та Різдвяних свят виходити за межі військових частин у військовій формі.

На думку окупаційного керівництва, такі заходи допоможуть уникнути випадків самосуду над терористами з боку цивільного населення.

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