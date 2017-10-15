11:25
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА
Випуск новин
22:01, 14 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Науковці вирахували середній вік найгарніших жінок на планеті – ви будете здивовані

10:15, сьогодні 1680 Читать новость на русском
Мішель Пфайффер
Мішель Пфайффер / Фото з Facebook

Вчені медичної школи Бостонського університету з'ясували середній вік найгарніших жінок на планеті. Якщо три десятиліття тому їх середній вік становив 33,2 роки, то вже зараз цей показник суттєво вищий.

Науковці порівняли списки найвродливіших жінок шоу-бізнесу, який складає журнал People, в період із 1990 по 2017 рік, фахівці дійшли висновку, що вік красунь зростає. Якщо три десятиліття тому їх середній вік становив 33,2 роки, то в 2017 – 38,9 років.

Читайте також: Епатажна Шер розповіла, як виглядати красиво і стильно навіть у 70 років

Наприклад, такі жінки, як Шерон Стоун і Мішель Пфайффер, яким виповнилося 59 років, або 49-річна Джулія Робертс змінюють стандарти краси, перебуваючи в списку з року в рік.

Вчені також зазначили, що з роками серед найкрасивіших жінок стає більше темношкірих. Якщо наприкінці 90-х білі жінки становили 88% списку, то сьогодні показники впали до 70%.

Теги: LifeStyle наука мода Краса
Джерело: Тelegraph
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": люди начинают осознавать, чего они лишились за последние три года перемен
Ольга Черненко 2633
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 6964
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 1155
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
14 жовтня, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 6108
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
14 жовтня, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 1111
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук