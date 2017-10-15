Науковці вирахували середній вік найгарніших жінок на планеті – ви будете здивовані

Вчені медичної школи Бостонського університету з'ясували середній вік найгарніших жінок на планеті. Якщо три десятиліття тому їх середній вік становив 33,2 роки, то вже зараз цей показник суттєво вищий.

Науковці порівняли списки найвродливіших жінок шоу-бізнесу, який складає журнал People, в період із 1990 по 2017 рік, фахівці дійшли висновку, що вік красунь зростає. Якщо три десятиліття тому їх середній вік становив 33,2 роки, то в 2017 – 38,9 років.

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Наприклад, такі жінки, як Шерон Стоун і Мішель Пфайффер, яким виповнилося 59 років, або 49-річна Джулія Робертс змінюють стандарти краси, перебуваючи в списку з року в рік.

Вчені також зазначили, що з роками серед найкрасивіших жінок стає більше темношкірих. Якщо наприкінці 90-х білі жінки становили 88% списку, то сьогодні показники впали до 70%.