Найближчі 12 місяців можуть стати вирішальними для Заходу, – експерт

Захід поступово починає усвідомлювати масштаби амбіцій агресії Росії.

Про це пише у блозі на НВ Пітер Дікінсон – видавець журналів Business Ukraine і Lviv Today, редактор The Odessa Review.

"Є докази того, що Захід поступово прокидається і починає усвідомлювати масштаби амбіцій Росії. Обрання Дональда Трампа стало знаковою подією в цьому процесі. Вищі посадові особи Вашингтона, Лондона і Берліна сьогодні відкрито говорять про російську гібридної війні проти Заходу. Проте, це запізніле визнання з боку політиків ще не дійшла до громадськості, де розмови про російську загрозу часто викликають звинувачення в розпалюванні війни", – зазначає автор.

За словами Дікінсона, громадяни західних країн стурбовані тільки внутрішніми проблемами і не бачать зовнішньої загрози.

Експерт вважає, що саме це може привести до нових катастроф в 2017 році.

"Цілком можливо, що найближчі 12 місяців – з виборами у Франції, Нідерландах і Німеччині, а також переходом російської гібридної війни в нову фазу – стануть вирішальними для майбутнього західної цивілізації. Прийшов час зрозуміти, чи варто вона того, щоб за неї боротися", – відзначає автор.

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