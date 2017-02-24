"Не дочекаєтесь!" – Артеменко прийшов на допит в ГПУ

Народний депутат Андрій Артеменко, якого виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, прибув на допит в Генеральну прокуратуру.

Артеменко запевнив, що не збирається нікуди тікати з України, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Не дочекаєтеся! Я в Києві, я йду на допит на підставі повідомлення в пресі, тому що повістку так і не отримав,

– зазначив нардеп.

Він анонсував на понеділок, 27 лютого, свою прес-конференцію.

22 лютого стало відомо, що нардепа Андрія Артеменка викликали на допит в ГПУ.

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Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.



20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.