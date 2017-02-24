"Не дочекаєтесь!" – Артеменко прийшов на допит в ГПУ

Народний депутат Андрій Артеменко, якого виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, прибув на допит в Генеральну прокуратуру.
Артеменко запевнив, що не збирається нікуди тікати з України, повідомляє кореспондент 24 Каналу.
Не дочекаєтеся! Я в Києві, я йду на допит на підставі повідомлення в пресі, тому що повістку так і не отримав,
– зазначив нардеп.
Він анонсував на понеділок, 27 лютого, свою прес-конференцію.
22 лютого стало відомо, що нардепа Андрія Артеменка викликали на допит в ГПУ.
Читайте також: Хто з українських нардепів причетний до "мирного плану" Артеменка
Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.
20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.