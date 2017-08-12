Нобелівський лауреат оприлюднила причину війни на Донбасі

У свідомості росіян Україна, Білорусь – це теж Росія, відтак війна в Україні – це проблема цих російських ідей.

Таку думку висловила відома білоруська письменниця та лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, пишуть "Українські новини".

"Це проблема росіян, перш за все, якщо вже на те пішло, що "русский мир" не розуміє своїх кордонів, він не відчуває своїх кордонів, він не знає, де вони розташовуються. І тому у свідомості росіян Україна, Білорусь – це теж Росія. І тому війна в Україні – це проблема цих російських ідей. Звідси і ця нескінченна експансія, якій дві тисячі років", – зауважила вона.

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Водночас літераторка підкреслила, що "Україна – це інший світ, і Білорусь – це інший світ, це інші країни".

"Україна хоче йти в Європу", – наголосила Алексієвич.