Новий закон Верховної Ради може знищити заповідники України

7 лютого Верховна Рада прийняла закон, який заборонив будь-які дії на території українських заповідників.

Тепер на території заповідників забороняється косити траву, навіть на протипожежних смугах, що створює загрозою у літній період.

Також парламентарі внесли доповнення про природно-заповідний фонд України. За новими нормами із заповідників слід прибрати огорожі, надавши об’єктам максимальної природності, як у Європі. Внаслідок цього тварини, які мешкають в заповіднику, можуть зникнути з-під нагляду зоологів.

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Науковці певні, що документ принесе більше проблем, аніж користі. Зокрема, під загрозою знищення біосферний заповідник "Асканія-Нова", що на Херсонщині.

Єдина надія вчених та співробітників заповідника – це вето, яке може накласти Президент України. Наразі документ на розгляді в Порошенка.

Нагадаємо, що минулого року в Асканії-Новій прийняли понад мільйон туристів.