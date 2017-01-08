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Обама для Трампа є ворогом, – американський журналіст

08:23, сьогодні 694 Читать новость на русском
Дональд Трамп та Барак Обама
Дональд Трамп та Барак Обама / Getty Images

Дональд Трамп та його команда відчувають загрозу з боку Барака Обами, Хілларі Клінтон та партії демократів.

Про це пише оглядач Вільям Сейтлан, котрого цитує Наталія Лебідь у статті "Як Обама Трампа з Путіним сварив".

Новообраний президент Дональд Трамп та його найближче оточення більше схиляється до дружби, співпраці та взаєморозуміння з російським президентом Путіним, аніж з власними співвітчизниками – представниками Демократичної партії США, з колишньою суперницею Трампа Хілларі Клінтон та з поки що чинним главою Білого дому Бараком Обамою. При цьому, останніх Трамп схильний трактувати як ворогів. Про це пише американський журналіст Вільям Сейтлан.

Чому Трамп вирішив захищати Путіна? Який між ними зв'язок? – запитує автор. – Однією з причин можуть бути гроші: якась комбінація боргів і ділових зв'язків з елементами шантажу. Але я в це не вірю. Є більш просте пояснення: Трамп вдячний Путіну за його схвальні відгуки і допомогу. А радники Трампа відчувають свій зв'язок з Путіним, тому що – зумисно чи ні – вони виступали на його боці в період виборів. Вони відчувають загрозу з боку одних і тих же ворогів – Обами, Хілларі Клінтон, демократів та ЦРУ. Вони розглядають будь-які нападки на Путіна, як нападки на них самих,
– пише журналіст.

Вільям Сейтлан надрукував 3 січня на Інтернет-ресурсі Slate.com статтю під назвою "Команда мрії Путіна", де також йдеться про таке.

"Президент Обама оголосив про розширення санкцій проти Росії у відповідь на кібератаки, спрямовані проти виборів в США. Ця його заява має на увазі протистояння між ймовірним злочинцем, російським диктатором Володимиром Путіном, з одного боку, і адміністрацією Обами (його обвинувачем) з іншого. Однак у справу втрутився Дональд Трамп разом зі своїми радниками. І втрутилися вони зовсім не на стороні обвинувачення. Насправді вони виступають як захисники Путіна. І щоб виправдати свого підзахисного, вони притягають до суду Америку".

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"Представники Трампа і Путіна стверджують, що санкції проти Росії є занадто жорсткими. У своїх численних інтерв'ю головні представники команди Трампа – майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер (Sean Spicer) і радник Трампа Келліен Конвей (Kellyanne Conway) – назвали ці санкції непропорційними. Через день після того, як Обама оголосив про розширення санкцій, Трамп заявив, що Путін вчинив "дуже розумно", не відреагувавши на це аналогічним чином", – говориться у публікації.

Більше інформації з іноземних ЗМІ – в огляді Наталії Лебідь.

Теги: США Новини Росії Політика Дональд Трамп Володимир Путін Гілларі Клінтон Барак Обама Санкції
Джерело: 24 Канал
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